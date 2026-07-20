Grad Pančevo: Za ekološke konkurse 4 miliona dinara

U petak počeo da teče rok od 20 dana za prijavljivanje udruženja građana za konkurse za projekte ili projekte-manifestacije iz oblasti zaštite životne sredine Grada Pančeva

Ove godine Pančevo će iz budžeta za dva konkursa iz oblasti zaštite životne sredine civilnom sektoru dodeliti po 2.000.000, to jest ukupno 4.000.0000 dinara. Uslov da neko udruženje građana konkuriše jeste da u statutu ima predviđene aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine, s tim što jedno udruženje može da učestvuje samo na jednom od dva konkursa: na Konkursu za projekte ili na Konkursu za projekte-manifestacije.

Na oba konkursa će se sufinansirati aktivnosti iz oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, ekološke edukacije i ekološkog opismenjavanja dece i mladih, kao i podizanja svesti javnosti. Što se tiče konkursa za projekte-manifestacije, pored toga, traži se ili inovativnost ili, ako je reč o već tradicionalnoj manifestaciji, da se ona već pozicionirala kao uspešna i ekološki edukativna tako da trajno doprinosi ekološkom opismenjavanju prevashodno dece i mladih.

Razlikuje se iznos sredstava koji može da se traži, a zatim i dobije – na konkursu za projekte to je 150.000 a za projekte-manifestacije 250.000 dinara.

Pravo da se prijave imaju udruženja i sa sedištem u Pančevu i van Pančeva ukoliko projekat realizuju na teritoriji Pančeva. Sve aktivnosti iz oba projekta se moraju okončati do kraje ove godine.

Komisija će pri odlučivanju o kvalitetu prijava posebno ceniti:

– nova i kreativna rešenja problema u oblasti zaštite životne sredine,

– dugoročni uticaj i održivost nakon završetka projekta koji će biti finansijski podržan ovim Konkursom,

– visinu sopstvenog učešća, odnosno sredstava iz drugih izvora,

– medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci, izveštavanje štampe, društvene mreže i drugi načini prezentacije),

– zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa, uzimajući u obzir da li je udruženje pri eventualnom ranijem korišćenju sredstava iz budžeta ispunilo ugovorne obaveze.

Na konkursu za projekte-manifestacije u obzir će se pored toga u ozbir uzeti i:

– broj učesnika sa teritorije grada Pančeva i

– ranija uspešnost projekta-manifestacije, ukoliko se održava u kontinuitetu i ima tradiciju održavanja.

Članovi Komisije, ili bolje rečeno, članice su Katarina Banjai, član Gradskog veća grada Pančeva, kao koordinator, zatim Ljiljana Dražilov, Vesna Jerkov, Marina Miličević i Milica Stamenković iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine. Končanu odluku o dodeli sredstava donosi gradonačelnik na predlog Komisije.

Biće eliminisane prijave koje ne predviđaju promovisanje aktivnosti i rezultata u javnosti, zatim one u kojima se novac traži za profitne i komercijalne projekte, kao i one u kojima su honorari, plate i/ili dnevnice veći od 25% ukupnih traženih sredstava.

Rok za prijavljivanje na oba konkursa je 20 dana od 17. jula, kada su u „Pančevcu” objavljeni konkursi. Odluka o dodeli sredstava i konačni rezultati će na sajtu Grada Pančeva biti objavljeni u roku od 15 radnih dana po isteku roka za podnošenje konkursne dokumentacije.

Više detalja o konkurus za projekte ovde a za projekte-manifestacije, takođe na sajtu Grada Pančeva, ovde.

(Pančevac)

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