Ne kupuj – udomi mačka Brku i sestre njuškice

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo mačka Brku i sestre Njuškice.

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo mačka Brku i sestre Njuškice.

Mačak Brka

Ovaj predivan mačor pepeljastosive boje s crnim, divnim zelenim očima nedavno se pojavio u jednom delu grada, ali niko se nije javio da je njegov.

Vidno je zapušten, ali vrlo lep, graciozan i mazan.

Dobio je sredstvo protiv parazita, a biće obezbeđena i kastracija, samo da se skloni sa ulice.

Lokalne mačke ga nikako ne prihvataju, a on je miran, druželjubiv i ne baš snalažljiv.

Često i psi noću prolaze ovim naseljem, pa je vrlo ugrožen.

Druge informacije mogu se dobiti pozivom na telefon 064/007-507.

Sestre njuškice

Kako usrećiti ovu predivnu grupu njuškica?

Pa svakako udomljavanjem i pružanjem sigurnog doma.

Zdrave su, vesele, spremne da se prilagode.

Humana sugrađanka ih je spasla i pružila im privremeni dom, ali ne može da ih zadrži.

Kontakt telefon: 062/134-76-39.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

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