Ne kupuj – udomi mačka Brku i sestre njuškice

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Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo mačka Brku i sestre Njuškice.
16:49
20.07.2026
Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo mačka Brku i sestre Njuškice.
Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo mačka Brku i sestre Njuškice.
Mačak Brka
Ovaj predivan mačor pepeljastosive boje s crnim, divnim zelenim očima nedavno se pojavio u jednom delu grada, ali niko se nije javio da je njegov.
Vidno je zapušten, ali vrlo lep, graciozan i mazan.
Dobio je sredstvo protiv parazita, a biće obezbeđena i kastracija, samo da se skloni sa ulice.
Lokalne mačke ga nikako ne prihvataju, a on je miran, druželjubiv i ne baš snalažljiv.
Često i psi noću prolaze ovim naseljem, pa je vrlo ugrožen.
Druge informacije mogu se dobiti pozivom na telefon 064/007-507.
Sestre njuškice
Kako usrećiti ovu predivnu grupu njuškica?
Pa svakako udomljavanjem i pružanjem sigurnog doma.
Zdrave su, vesele, spremne da se prilagode.
Humana sugrađanka ih je spasla i pružila im privremeni dom, ali ne može da ih zadrži.
Kontakt telefon: 062/134-76-39.
Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.
Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.
Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!
(Pančevac/J. Filipović)
Ne kupuj – udomi Žutu, Crnu i sestre Čupavke