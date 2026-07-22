POLEN U PANČEVU: Skoro da ga nema

I dalje bez mnogo polena u Pančevu, pa je preporuka lekara da je vreme pogodno za boravak na otvorenom i za alergičare

U 29. kalendarskoj nedelji, od 13. do 19. jula u vazduhu grada Pančeva detektovane su niske koncentracije polena, izveštava Zavod za javno zdravlje Pančevo.

Za ovu sedmicu prognozirano je opadanje koncentracija polena konoplje, četinara i lipe. Koncentracije ostalih detektovanih vrsta polena u vazduhu će biti u stagnaciji.

Vreme praćeno niskim koncentracijama polena može se iskoristiti za boravak i aktivnosti na otvorenom, savetuje prim. doktorka Dubravka Nikolovski iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo.

(Pančevac)

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