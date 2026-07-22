Dunav se povukao, brodovi nasukani na pesku: Pogledajte dramatične prizore sa novosadskih obala

Ekstremno nizak vodostaj Dunava potpuno je promenio izgled novosadske obale i stvorio ozbiljne probleme vlasnicima plovila, prenose lokalni mediji, prenosi novosadski Dnevnik.

Prema poslednjim zvaničnim merenjima, nivo reke dostigao je dramatičnih minus 41 centimetar u odnosu na referentnu tačku. Zbog ovog nezapamćenog povlačenja vode, na pojedinim delovima rečnog toka izronili su ogromni peščani sprudovi kakvi se retko viđaju.

Najteža situacija trenutno je na Ribarskom ostrvu, mestu gde se vezuje veliki broj čamaca, splavova i manjih brodova. Nizak nivo reke ostavio je mnoga plovila potpuno nasukana na suvom pesku, dok je ispod trupa pojedinih objekata voda u potpunosti nestala.

Vlasnici plovila već danima ulažu velike napore kako bi pomerili svoje čamce dublje u rečno korito. Ipak, zbog konfiguracije terena to na mnogim lokacijama nije izvodljivo, pa će većina morati da sačeka ozbiljniji porast vodostaja i promenu hidrološke situacije.

(Pančevac/Dnevnik)