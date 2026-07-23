Hortenzija od 12.000 dinara sa pijace otišla kući

„Samo” zalivanje, svetlo i zemlja kakvo treba – i eto hortenzije od preko metar savršeno okrugle i lepe za 12.000 dinara na pančevačkoj pijaci

Dve-tri nedelje na pančevačkoj pijaci, u delu gde se prodaje rasad, prema kolskom ulazu iz Nemanjine ulice stajala je biljka koju nema ko nije pogledao. Plenila je velika hortenzija lepotom sve prolaznike, a retki koji bi upitali Vesnu ili njenog sina Dušana Gruičića, koji na uglu kod pijačne uprave prodaju rasad, samo bi odmahnuli glavom kada bi čuli da joj je cena 12.000 dinara.

– Više se molim da je ne prodam nego da je prodam. Inače, još je lepša bila dok je nisam presadio. Kao pufna jer je bila puna cvetova – rekao nam je Dušan, koji je glavni krivac za ovu prekrasnu hortenziju.

A na pitanje kako je uspeo da je odgaji rekao je samo:

– Ništa posebno. Bitna je dobra zemlja, ova naša, zaliva se, đubri kad treba, i ne sme da bude na direktnom suncu. I tako tri godine – ukratko je objasnio Dušan.

Sve počinje od one male koje koštaju po 500 dinara. Mnogima ipak ne uspevaju. Vesna posebno skreće pažnju svakom kupcu da obrate pažnju na to da ne smeju da budu na direktnom suncu.

I čekali smo da vidimo da li će se prodati. Ovih danas nismo je zatekli na mestu. Ali, vratila se kući, u rasadnik „Gruičić” – poslušala je želju Dušana.

Saveti za gajenje hortenzije Hortenzije je najbolje posaditi u jesen ili rano proleće. Treba ih redovno zalivati jer vole vlagu i ne smeju ostati suve. Zato povećajte zalivanje za vreme vrućina, ali ne toliko da ostanu u bari. Ako za vreme tropskih vrućina, koje su sve češći na našim prostorima, primetite da je opustila lišće tokom dana, nemojte odmah paničariti i odmah je zalivati. Proverite uveče da li se biljka oporavila.

Najbolje mesto za njih je delimična senka ispod nekog drveta. Prija im i plodno humusno zemljište.

Dobro podnose zimu i štite se tako što se lišćem prekrije unutrašnjost biljke. Orezane hortenzije će bolje podneti hladnoću ali zato će sledeće godine cvetati mnogo manje. Najbolje ih je obnoviti orezivanjem u rano proleće tako što se uklone samo suvi izdanci.

(Pančevac / N. S.)

Procvetao rasad na pančevačkoj pijaci