„Žisel“ završen u velikom stilu: Pobednica Aleksandra Kovačević i njen film „Rađanje“

U velikom stilu je u nedelju, 10. avgusta, završen 55. Međunarodni festival amaterskog filma na temu život sela „Žisel”.

Naime, ne pamti se da se toliki broj ljudi okupio na letnjoj pozornici omoljičkog Doma kulture, na završnoj večeri jedne od najdugovečnijih i najeminentnijih kulturnih manifestacija u okruženju.

Razlog je pre svega to što je nakon više godina proznanje otišlo u ruke domaćeg učesnika u nadmetanju za najbolje filmsko ostvaranje.

Zapravo reč je o jednoj Omoljčanki Aleksandri Kovačević, kojoj je Gran-pri za film „Rađanje“ uručila direktorka Doma kulture Valentina Jovanović.

Film je izazvao velike ovacije brojne publike, koja je oduševljeno aplaudirala naročito zato što su što su u glavnim ulogama bile mame sa bebama.

Posebnu pažnju privukla je završna scena u kojoj se one susreću na jednoj od omoljičkih raskrsnica.

Dobar utisak ostavili su i drugi filmovi, pre svega „Seoski momenti” Emilije Bastajić iz Kupinova, koji je osvojio prvu nagradu, po rangu odmah iza pobedničkog „Rađanja“.

Pored toga, u petak, 8. avgusta, otvoren je 53. Međunarodni salon umetničke fotografije na temu život sela „Žisel“, na koji je pristiglo ukupno 456 fotografija od 117 različitih fotografa.

Prva nagrada za kolekciju fotografija pripala je Draganu Lapčeviću iz Beograda za fotografije „Bricin lipicaner“, „Bakino pile“, „Deda Vukosav“ i „Igrač“.

Prva nagrada za pojedinačnu fotografiju pripala je Borislavu Blagojeviću, za fotografiju „Kroz plamen 1“.

U sklopu festivala održani su koncert tamburaša „Vojvođanski san“, monodrama Aleksandra Dunića – „Miloš Obrenović“, predstava za decu „Crvenkapica i pasuljče“ i rok koncert grupe „Mi i Vi i Rokfeleri“.

(Pančevac/J. Filipović)

