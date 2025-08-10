Počeo 55. Međunarodni festival amaterskog filma i fotografije „Žisel“

U Omoljici je počeo 55. Međunarodni festival amaterskog filma i fotografije na temu života sela – „Žisel“. Prvog dana programa svečano je otvoren 53. Salon umetničke fotografije u Domu kulture „Vuk Karadžić“, uz dodelu nagrada za najbolje fotografije. Počeo 55.

Pedeset peto izdanje Međunarodnog festivala „Žisel“ počelo je, po tradiciji, otvaranjem Salona umetničke fotografije i dodelom nagrada najuspešnijim fotografima. Na ovogodišnji foto-konkurs prispelo je više stotina prijava, a odlučeno je da se na izložbi u Domu kulture u Omoljici predstavi 87 autora iz zemlje i regiona, navodi majstor fotografije i član žirija, Milan Živković.

Prvo mesto za kolekciju fotografija osvojio je Dragan Lapčević iz Beograda. Zanimljivo je da je ovo čak šesti put da se Lapčević našao u samom vrhu Žisel-stvaralaca.

Prva nagrada za pojedinačnu fotografiju pripala je Borislavu Blagojeviću, za fotografiju „Kroz plamen“.

Festival „Žisel“ posvećen je životu sela, a tokom više od pola veka postojanja postao je jedan od najznačajnijih kulturnih događanja u našoj zemlji.

Dodela nagrada za najbolji amaterski film na 55. „Žiselu“ biće upriličena na zatvaranju festivala. Trodnevni program manifestacije upotpunjen je izložbama, pozorišnim predstavama i muzičkim programom.

(Pančevac)