Književno veče u Gerontološkom centru u Pančevu

Bogat program ispunjen je stihovima i pričama koje su čitali poznati lokalni autori Biljana Vidović, Irena Đurić, Milan Martinov i Slađana Arsić.

Na inicijativu Unije žena Pančevo i u saradnji sa Književnim klubom „Gornji grad“, za korisnike centra organizovan je bogat kulturno-umetnički program sa ciljem podsticanja socijalne inkluzije i dostojanstvenog starenja.

U Gerontološkom centru Pančevo održano je prelepo književno veče, koje je realizovano kao još jedan u nizu lepih gestova i zajedničkih inicijativa sa Unijom žena Pančeva. Događaj je uspešno organizovan u saradnji sa članovima Udruženja Književni klub „Gornji grad“, koji važe za dugogodišnje i dokazane prijatelje ove ustanove.

Korisnici centra imali su jedinstvenu priliku da uživaju u bogatom programu ispunjenom stihovima i pričama koje su čitali poznati lokalni autori Biljana Vidović, Irena Đurić, Milan Martinov i Slađana Arsić.

Pored pisane reči, prisutnima se svojim radovima predstavila i talentovana mlada likovna umetnica Snežana Belić, dok je za kompletan muzički ugođaj i sjajnu atmosferu bio zadužen svestrani mladi muzičar Saša Gambiroža.Organizatori ističu da uspešna realizacija ovakvih kulturnih događaja direktno doprinosi socijalnoj inkluziji starijih osoba i aktivnom starenju.

Ovo veče predstavlja dodatni podstrek i obavezu za sve partnere da u budućnosti još intenzivnije nastave saradnju na kreiranju sadržaja koji unose radost i čuvaju dostojanstvo korisnika Gerontološkog centra.

(Pančevac)