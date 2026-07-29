Memorijal „Mića Kičkila“: Prijavite ekipu za turnir u malom fudbalu u Gornjem gradu

PANČEVO – U okviru tradicionalne manifestacije „Preobraženjski dani 2026“, u Pančevu će u nedelju, 9. avgusta, biti održan turnir u malom fudbalu – Memorijal „Mića Kičkila“. Takmičenje počinje tačno u 10 časova, a okupiće najbolje lokalne i regionalne ekipe u borbi za titulu šampiona.

Turnir će se igrati na terenu u dvorištu Osnovne škole „Vasa Živković“, a mečevi će se igrati po popularnom sistemu 5+1.

Prijave su u toku

Organizatori pozivaju sve zainteresovane ekipe i ljubitelje malog fudbala da obezbede svoje mesto na turniru na vreme. Prijave ekipa i sve dodatne informacije mogu se dobiti putem broja telefona: 064/618-45-81.

Ovaj sportski događaj zajednički organizuju Mesna zajednica „Gornji grad“ i „Srpska sparta Pančevo“, sa ciljem promocije sporta, zdravog života i očuvanja sećanja kroz memorijalni karakter turnira. Publiku na terenu OŠ „Vasa Živković“ očekuje uzbudljiv fudbalski dan i odlična sportska atmosfera.

(Pančevac/S.L)