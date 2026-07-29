Premijer Severne Makedonije primio predstavnike makedonske zajednice iz Srbije
Predsednik Vlade Republike Severne Makedonije Hristijan Mickoski sastao se sa delegacijom predstavnika makedonske nacionalne zajednice koja živi i deluje u Republici Srbiji.
Tokom zvaničnog susreta vođen je otvoren i konstruktivan dijalog o položaju ove manjinske zajednice, kao i o modalitetima za njeno snažnije političko, institucionalno i društveno pozicioniranje.
Makedonci kao faktor stabilnosti i razvoja
Predstavnici zajednice su tokom razgovora izneli jasnu strategiju budućeg delovanja, naglasivši da je sazrelo vreme da Makedonci u Srbiji postanu prepoznati kao ozbiljan i odgovoran društveni činilac. Istaknuto je da stabilna i organizovana zajednica može aktivno da doprinosi ne samo sopstvenom razvoju, već i daljem jačanju bilateralnih i prijateljskih odnosa između Srbije i Severne Makedonije.
Kao ključni prioriteti u narednom periodu izdvojeni su:
Terenski rad i umrežavanje: Intenzivnije okupljanje sunarodnika i jačanje unutrašnje kohezije zajednice.
Očuvanje identiteta: Stvaranje adekvatnih uslova za dugoročno očuvanje kulturnog, jezičkog i istorijskog nasleđa.
Institucionalno delovanje: Aktivno učešće u društveno-političkom životu kroz predlaganje konstruktivnih rešenja.
Otvaranje novih mogućnosti za saradnju
Članovi delegacije izrazili su veliku zahvalnost premijeru Mickoskom na srdačnom prijemu i spremnosti da sasluša njihove predloge. Zajednički je ocenjeno da ovaj sastanak postavlja čvrst temelj za buduću saradnju i otvara nove perspektive za Makedonce u Srbiji. Predstavnici zajednice su poručili da preuzimaju veliku odgovornost i da odlučno nastavljaju rad na terenu u interesu svih svojih članova.
(Pančevac)