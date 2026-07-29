Najsrećniji dan u avgustu: Evo koji datum menja sudbinu vašeg znaka

Avgust donosi moćne planetarne aspekte koji mogu preokrenuti našu svakodnevicu i otvoriti vrata koja su dugo bila zatvorena. Bez obzira na to da li priželjkujete uspeh u karijeri, finansijski preokret ili sudbinski susret u ljubavi, zvezde su rezervisale jedan poseban datum za svaki znak Zodijaka. Saznajte kada nastupa vaš trenutak moći i kako da ga maksimalno iskoristite.

Ovan (21. mart – 19. april)

Najsrećniji dan: 14. avgust

Mesečni horoskop: Sredinom meseca osetićete ogroman nalet kreativne energije i hrabrosti. Ovo je savršen trenutak da pokrenete projekat o kojem dugo razmišljate ili da napravite prvi korak ka osobi koja vam se dopada. Sreća prati hrabre, a zvezde vam pružaju apsolutnu podršku za preuzimanje rizika.

Bik (20. april – 20. maj)

Najsrećniji dan: 19. avgust

*vi Mesečni horoskop: Vaš fokus ovog meseca je na stabilnosti i domu, ali 19. avgust donosi iznenadnu i veoma povoljnu finansijsku priliku. Može se raditi o neočekivanom bonusu, rešavanju imovinskog pitanja ili isplativoj investiciji. Otvorite oči za poslovne predloge koji stižu preko porodice.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Najsrećniji dan: 4. avgust

Mesečni horoskop: Mlad mesec na samom početku avgusta donosi vam neverovatnu moć ubeđivanja i jasne misli. Razgovori koje budete vodili ovog dana mogu vam otvoriti vrata za dugoročnu poslovnu saradnju. Ako planirate potpisivanje važnih ugovora ili kupovinu tehnologije, uradite to sada.

Rak (21. jun – 22. jul)

Najsrećniji dan: 22. avgust

Mesečni horoskop: Finansijska situacija se drastično popravlja krajem meseca. Na ovaj dan možete očekivati vesti o povišici ili povratku starog duga na koji ste već zaboravili. U ljubavi vas očekuje miran i harmoničan period, idealan za duboko povezivanje sa partnerom.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Najsrećniji dan: 11. avgust

Mesečni horoskop: Ovo je vaš mesec, a 11. avgust donosi poravnanje planeta koje vas stavlja direktno u centar pažnje. Vaš šarm i harizma biće na vrhuncu. Ako tražite posao ili želite da impresionirate nekoga u emotivnom smislu, ovaj dan garantuje uspeh i ostavljanje neizbrisivog utiska.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Najsrećniji dan: 28. avgust

Mesečni horoskop: Merkur se kreće direktno i donosi vam olakšanje i raščišćavanje svih nesporazuma. Ovaj dan je idealan za donošenje velikih životnih odluka koje ste odlagali. Osetićete mentalnu svežinu i spremnost da okrenete novi list, ostavljajući prošlost iza sebe.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Najsrećniji dan: 7. avgust

Mesečni horoskop: Vaš društveni život cveta početkom meseca. Prijateljstvo koje u ovom periodu produbite može prerasti u nešto mnogo veće – bilo u moćno poslovno partnerstvo ili u strastvenu ljubavnu romansu. Ostanite otvoreni za pozive na druženja i proslave.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Najsrećniji dan: 15. avgust

Mesečni horoskop: Sredina meseca donosi vam profesionalni trijumf. Vaš trud iz prethodnog perioda biće primećen i adekvatno nagrađen od strane nadređenih. Ako ste planirali promenu karijere ili prelazak na višu poziciju, 15. avgust je dan kada treba da povučete ključne poteze.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Najsrećniji dan: 21. avgust

Mesečni horoskop: Zvezde vam otvaraju horizonte i donose sreću kroz putovanja, obrazovanje i inostranstvo. Ako planirate put ili čekate važne vesti iz druge države, ovaj dan donosi idealan ishod. Vaš optimizam biće zarazan i privući će mentorske figure u vaš život.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Najsrećniji dan: 9. avgust

Mesečni horoskop: Ovaj dan donosi duboku intuiciju i rešavanje komplikovanih emotivnih ili finansijskih dilema. Uspešno ćete rešiti pitanje poreza, kredita ili nasledstva. Na emotivnom planu, oslobodićete se starih blokada i konačno dopustiti sebi da nekome potpuno verujete.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Najsrećniji dan: 18. avgust

Mesečni horoskop: Pun mesec u vašem znaku donosi kulminaciju važnih odnosa. Za zauzete Vodolije ovo je dan kada ljubav prelazi na viši nivo (veridba, zajednički život). Slobodni predstavnici znaka mogu upoznati osobu koja u potpunosti odgovara njihovim neobičnim kriterijumima.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Najsrećniji dan: 25. avgust

Mesečni horoskop: Krajem meseca osetićete ogroman nalet unutrašnjeg mira i fizičke energije. Svakodnevni stres nestaje, a vi pronalazite idealan balans između posla i privatnog života. Sjajan je trenutak za uvođenje zdravih navika, ali i za neočekivane romantične gestove.

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