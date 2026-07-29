Finale Kupa „Libertatea“: Pobednički pehar u rukama domaće ekipe

Finale u Vladimirovcu krunisalo domaćina novom titulom Kupa „Libertatea“

Finalnim utakmicama u Vladimirovcu završeno je ovogodišnje izdanje Kupa „Libertatea“ u malom fudbalu. Posle uzbudljivih mečeva i odlične sportske atmosfere, pobednički pehar ostao je u rukama domaće ekipe.

Na inicijativu sportske redakcije lista „Libertatea“ iz Pančeva, još 1959. godine ustanovljeno je Kup takmičenje u malom fudbalu. Tokom više od šest decenija postojanja, ovaj turnir prerastao je u jednu od najdugovečnijih sportskih manifestacija u Banatu, okupljajući ekipe iz brojnih mesta i negujući sportski duh, fer-plej i prijateljstvo među učesnicima.

Ovogodišnja završnica odigrana je u Vladimirovcu, gde su se za pobednički pehar borile najbolje ekipe koje su plasman izborile kroz prethodne faze takmičenja. Pred brojnom publikom viđeni su kvalitetni mečevi, mnogo uzbuđenja i atraktivnih poteza, a domaća ekipa iz Vladimirovca zasluženo je stigla do titule pobednika ovogodišnjeg Kupa „Libertatea“.

Kup „Libertatea“ odavno je prerastao okvire sportskog nadmetanja. Za učesnike i organizatore on predstavlja priliku za susrete, druženje i jačanje veza među lokalnim zajednicama, zbog čega iz godine u godinu okuplja veliki broj ekipa, sportista i vernih navijača.

Najuspešnima su uručeni pehari i priznanja, a još jedno izdanje Kupa „Libertatea“ završeno je u duhu fer-pleja i sportskog zajedništva. Organizatori ističu da će nastaviti da čuvaju tradiciju dugu više od šest decenija i da i narednih godina okupljaju ekipe iz Banata na ovom prestižnom turniru.

(RTV Pančevo)