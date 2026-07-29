Letnja bašta Doma omladine u avgustu rezervisana za mlade autore i nezavisne izdavače

Kulturni život Pančeva i ovog avgusta biće u znaku vrhunske književnosti i inspirativnih razgovora na otvorenom. Tradicionalni letnji književni program Doma omladine ponovo otvara vrata svoje letnje bašte za sve ljubitelje pisane reči. Program će se održavati svakog četvrtka u mesecu sa početkom u 20 časova.

Nakon prošlogodišnjeg uspeha, manifestacija nastavlja da neguje prepoznatljiv koncept. U fokusu su dinamične promocije, diskusije sa mladim autorima i autorkama, kao i skretanje pažnje na rad malih, ali izuzetno kvalitetnih nezavisnih izdavačkih kuća koje čine stub savremene domaće književne scene. Posetioci će imati priliku da iz prve ruke čuju razmišljanja stvaralaca o aktuelnim književnim tokovima, procesu pronalaženja inspiracije i izazovima sa kojima se susreću na umetničkom putu.

Uredničku i moderatorsku palicu ove letnje kulturne oaze drži pančevački pesnik Stefan Stanojević (1995). Stanojević je lokalnoj i regionalnoj publici dobro poznat kao pokretač inicijative koja je vratila učestala čitanja poezije na ulice i u prostore Pančeva. Iza sebe ima zapažene zbirke „Mladi Atlas” (2016) i „Napad panike” (2020), a njegovi stihovi prevođeni su na engleski, francuski, španski i hebrejski jezik. Sa bogatim životnim i profesionalnim iskustvom – od novinarstva i prosvete do rada u knjižari – Stanojević garantuje zrele, provokativne i sadržajne razgovore sa gostima programa.

Dom omladine poziva sve sugrađane da tople avgustovske večeri provedu u prijatnom ambijentu letnje bašte, podrže domaću književnu scenu i uživaju u programima koji pomeraju granice lokalne kulture. Ulaz na sve večeri je slobodan.

(Pančevac)