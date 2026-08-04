Do sada evidentirano više od 26.000 prijava za turističke vaučere

Do 10.20 časova evidentirano je 26.540 prijave za turističke vaučere, rečeno je Tanjugu u Pošti Srbije.



Evidentiranje je počelo juče u osam časova u poštama, a pravo na vaučere imaju penzioneri čija mesečna penzija nije veća od 80.000 dinara.

Prijava se podnosi lično, a uz prijavu je potrebno priložiti ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja i dokaz o ostvarenom pravu na penziju. Vlada Srbije je za ovu namenu opredelila 300 miliona dinara, za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara.

Obrazac za prijavu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva turizma i omladine i Pošte Srbije. Krajnji rok za korišćenje vaučera je 1. novembar ove godine.

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