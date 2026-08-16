Važne vesti za penzionere: Evo šta se očekuje početkom septembra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će za 20-tak dana, što znači negde početkom septembra, biti poznato koliko će biti povećanje penzija.

Vučić je dodao da je siguran da će penzioneri biti zadovoljni.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je podsetio da penzionerima stiže jednokratna pomoć od 20.000 do 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije. Zatim dodatnih 6.000 dinara za sve punoletne građane.

Takođe uz dosadašnje pojeftinjenje lekova najavljuje se i dodatno pojeftinjenje lekova za određene kategorije od 15. 16. i 17. avgusta, rekao je Vučić.

Onda sledi povećanje penzija, istakao je predsednik Srbije.

Isplata pomoći penzionerima

Podsetimo, isplata državne pomoći svim penzionerima planirana je za 14. septembar.

– 35.000 dinara dobiće penzioneri čija penzija iznosi do 31.092 dinara.

– 27.500 dinara dobiće penzioneri sa penzijom od 31.092 do 56.848 dinara.

– 20.000 dinara dobiće penzioneri čija su primanja veća od prosečne penzije.

Takođe, iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fonda PIO) je potvrđeno da je sve spremno za isplatu jednokratne državne pomoći penzionerima koja je najavljena za 14. septembar.

(Pančevac)