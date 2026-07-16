Preminuo  Goran Bulatović Manza, nekadašnji bubnjar i jedan od osnivača Partibrejkersa

Jedan od osnivača benda Partibrejkers, bubnjar Goran Bulatović Manza je preminuo.

Bulatović, rođen 1959. godine, imao je važnu ulogu u prvim godinama postojanja benda. Kao originalni član postave, učestvovao je u stvaranju ranog zvuka grupe Partibrejkers i ostavio trag u njenim prvim muzičkim koracima.

Članovi Partibrejkersa oprostili su se od svog nekadašnjeg kolege emotivnim porukama na društvenim mrežama, ističući njegov značaj za nastanak i razvoj benda. U oproštaju su naveli da će Manza ostati upamćen kao neponovljiv deo njihove istorije.

„Poslednji pozdrav Manzi, osnivaču Partibrejkersa, bio si neponovljiv. Jedan od dvoje, koji je uticao na odrastanje moje. Hvala ti na svemu! Grupa Partibrejkers“, stoji u poruci na zvaničnom profilu benda.

Partibrejkersi su nastali 1982. godine u Beogradu, kada su bend osnovali Zoran Kostić Cane i Goran Bulatović Manza, zajedno sa Nebojšom Antonijevićem Antonom i Ljubišom Kostadinovićem. Bend je kasnije postao jedan od najuticajnijih sastava jugoslovenske i regionalne rok scene.