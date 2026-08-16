Vlada pripremila još 3,6 milijardi: 10 novih programa podrške, 860 miliona bespovratno

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da je za razvoj privrede pripremljeno 10 novih programa podrške u vrednosti od 3,6 milijardi dinara.

Mesarovićeva je navela na svom Instagram nalogu da su utvrđene nove mere podrške ka mikro i malim preduzećima, preduzetnicima, zadrugama i udruženjima.

Prema njenim recima, paket mera vredan 3,6 milijardi dinara podrazumeva 860 miliona dinara bespovratnih sredstava, 760 miliona dinara kreditnih sredstava Fonda za razvoj i dve milijarde dinara subvencionisanih kredita poslovnih banaka.

Mesarovićeva je navela da su u pitanju Program finansijske podrške za proizvodnju nameštaja i preradu drveta, Program finansijske podrške za prerađivačku delatnost proizvodnje prehrambenih proizvoda od 100 odsto domaće sirovine, Program podrške pokretanju i razvoju poslovanja povratnika iz inostranstva, Opšti program finansijske podrške sektoru malih i mikro preduzeća i preduzetnika.

Tu su, kako navodi, i programi finansijske podrške mladim preduzetnicima, razvoju proizvodnog prostora, razvoju ženskog preduzetništva, za ravnomerni privredni razvoj Srbije, Program subvencionisanih kredita za nabavku opreme i obrtna sredstva i Program podrške udruženjima za razvoj preduzetništva.

Mesarovićeva je pozvala građane da iskoriste podršku države i naprave novi korak u razvoju svog poslovanja.

– Sledeći politiku predsednika Aleksandra Vučića, nastavljamo da jačamo privredu i stvaramo nove prilike za rast, razvoj i još snažniju Srbiju – poručila je Mesarovićeva.

Javni pozivi su dostupni od sutra, 17. avgusta do 8. septembra.

(Pančevac)