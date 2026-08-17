Gastrofest u Lokvama: Sajam tradicije i ukusa

Povodom seoske slave Kram, u Lokvama je i ove godine održan tradicionalni „Gastrofest”, koji je kao sajam tradicije i ukusa okupio brojna udruženja žena i male proizvođače iz celog Južnog Banata.

Posetioci su na štandovima mogli da vide i probaju ono što članice sa ponosom čuvaju i prenose iz generacije u generaciju – od tradicionalnih rukotvorina do domaćih slanih i slatkih đakonija.

Glavna zvezda kulinarske ponude bila je čuvena domaća poslastica po kojoj je ovo mesto nadaleko poznato.

„Mi se bavimo nekim najstarijim specijalitetima. Imamo zamotanu štrudlu, to je isprepletena štrudla koja je specijalitet Lokava. Ja zaista nisam odavde, ja sam lokavanska snajka, kako su me prozvali, i ponosim se time. Imamo štrudlu sa makom, orasima i rogačem. Verujte mi, gde god da probate tu zamotanu štrudlu van Lokava, oni to prepisuju”, ponosno ističe jedna od učesnica sajma.

Pored domaćih izlagača, manifestacija je privukla i goste iz drugih mesta kojima je ovo bila prva poseta Lokvama.

„U Lokvama smo prvi put, mada smo na svim drugim manifestacijama redovni posetioci. Znači nam druženje, kao i predstavljanje naših proizvoda. Došli smo da vidimo kako ovde izgleda i da se malo upoznamo sa selom i svim ovim ljudima, da prezentujemo naš rad”, navode gošće koje su izložile unikatne pletene ukrase i ručno rađene igračke za decu.

Organizatori naglašavaju da je osnovna ideja ove manifestacije povezivanje i očuvanje korena.

„Danas u sklopu manifestacije Gastrofest imamo sajam malih proizvođača i domaćih proizvoda. Cilj je promovisanje proizvođača i domaćih ukusa. Imamo dosta udruženja žena koja danas promovišu tradicionalna jela, tradicionalne kolače i slatkiše, a imamo i male proizvođače koji se bave izradom različitih rukotvorina”, poručuju iz organizacije.

Kram u Lokvama je i ove godine uspešno spojio tradiciju, druženje i kulturu, pružajući posetiocima priliku da uživaju u autentičnom duhu Južnog Banata.

(Pančevac)