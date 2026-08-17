Kritično u Peščari, apel meštanima: Ne ulazite u aktivna žarišta

Vatra je probila dosadašnje okvire, a dva velika i kritična požarišta trenutno gutaju gustu borovu šumu oko izletišta Čardak, dok se plamen širi i u pravcu Edukativnog centra, kao i na sredini Šušaračkog puta.

KOVIN / DELIBLATSKA PEŠČARA – Situacija u Deliblatskoj peščari naglo se pogoršala nakon što su snažni udari vetra ponovo aktivirali više žarišta i razbuktali vatrenu stihiju, koja je sada zahvatila više od 3.500 hektara, saopštio je Štab za vanredne situacije opštine Kovin. Vatra je probila dosadašnje okvire, a dva velika i kritična požarišta trenutno gutaju gustu borovu šumu oko izletišta Čardak, dok se plamen širi i u pravcu Edukativnog centra, kao i na sredini Šušaračkog puta.

Na terenu je proglašena opšta mobilizacija svih raspoloživih službi. U borbi sa vatrom sa zemlje i iz vazduha angažovano je više od 320 ljudi.

Požar gase tri helikoptera, vatrogasni brod, kao i desetine teških radnih mašina koje neprekidno prave nove protivpožarne proseke kako bi se zaustavilo dalje napredovanje stihije.

Uprkos izuzetno složenoj situaciji i dramatičnim scenama na terenu, nadležni naglašavaju da prema trenutnim procenama kuće, naselja i privatna imovina nisu ugroženi, te da nema neposredne opasnosti po lokalno stanovništvo.

Sve angažovane snage ostaju na požarištu i nastaviće borbu sa plamenom tokom cele noći.

Na terenu vatrogasci iz 15 gradova, vojska i teška mehanizacija

Prema zvaničnim podacima Republičkog štaba za vanredne situacije, na terenu se nalazi moćna armija spasilaca i tehnike:

163 vatrogasca-spasioca sa 38 vozila i tri ATV vozila iz čak 15 gradova Srbije (Pančevo, Beograd, Smederevo, Zrenjanin, Kikinda, Subotica, Sremska Mitrovica, Jagodina, Novi Sad, Šabac, Sombor, Valjevo, Pirot, Požarevac i Bor). Vatrogasni brod sa tri člana posade. 85 pripadnika „Vojvodinašuma“ sa 20 vozila i čak 25 teških radnih mašina. 21 pripadnik „Srbija voda“ sa dva vozila i 11 radnih mašina. 23 pripadnika Vojske Srbije (pripadnici 72. brigade za specijalne operacije, 1. brigade Kopnene vojske, Komande za obuku Pančevo i 333. inženjerijskog bataljona) sa pet vozila i jednom radnom mašinom. 21 član dobrovoljnih vatrogasnih društava sa šest vozila. 8 pripadnika Srpsko-ruskog humanitarnog centra sa tri vozila i jednim kvadom.



Logističku podršku i neophodnu pomoć umornim spasilačkim ekipama na terenu neprekidno pružaju medicinski timovi Hitne pomoći i volonteri Crvenog krsta.

Apel meštanima: Ne ulazite u aktivna žarišta Štab za vanredne situacije opštine Kovin uputio je veliku zahvalnost svim meštanima koji su pokazali ogromnu solidarnost i samoinicijativno došli da pomognu u odbrani peščare. Ipak, izdat je i hitan apel radi zaštite ljudskih života. „Molimo sve građane koji žele da pomognu da ni u jednom trenutku ne ugrožavaju sopstvenu bezbednost, jer je ona na prvom mestu. Apelujemo na meštane da nikako ne ulaze u aktivna žarišta i da se strogo pridržavaju svih uputstava nadležnih službi i ekipa koje rukovode gašenjem požara“, naglašavaju iz Štaba. Situacija na terenu se menja iz minuta u minut, a sve službe ostaju pod neprekidnim nadzorom i u stanju maksimalne pripravnosti.

(Pančevac)