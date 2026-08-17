Ministarstvo: Bojović i Đokić razrešeni dužnosti zbog zapostavljanja dužnosti i političkog delovanja

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija saopštilo je danas da su profesori Nebojša Bojović i Vladan Đokić razrešeni dužnosti predsednika i člana Upravnog odbora Instituta za arhitekturu i urbanizam zbog „zapostavljanja dužnosti i zanemarivanja interesa Srbije prilikom odlučivanja i političkog delovanja koje narušava naučni integritet Instituta“.

U saopštenju su naveli da su prorektor za međunarodnu saradnju i rektor Univerziteta u Beogradu razrešeni dužnosti u Upravnom odboru Instituta za urbanizam i arhitekturu, „u skladu sa Zakonom o nauci i istraživanjima, na obrazložen predlog“ koji je to ministarstvo uputilo Vladi Srbije.

„Ministarstvo je ovakav predlog sačinilo isključivo u cilju zaštite integriteta i kvaliteta naučnoistraživačke delatnosti u Srbiji, koja je, u pojedinim institutima, predugo bila talac partikularnih interesa i političkih ambicija neodgovornih rukovodilaca i članova upravnih odbora, koji su svojim delovanjem ugrozili interese Srbije kao osnivača i time izneverili ukazano im poverenje da obavljaju ove javne funkcije“, piše u saopštenju.

Ministarstvo je osudilo „pripisivanje političke pozadine“ tim kadrovskim promenama.

„Kadrovskim promenama u prethodnom periodu na Institutu za arhitekturu i urbanizam, kao i svim ostalim naučnoistraživačkim organizacijama, Ministarstvo pokušava da obezbedi da sastav organa upravljanja ovih institucija bude utemeljen isključivo na naučnim dostignućima i posvećenosti profesiji, kao i interesima osnivača“, navodi se u saopštenju.

Dekan Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić redovan je profesor na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu dok je Bojović, koji je bio predsednik Skupštine preduzeća Infrastruktura „Železnice Srbije“ kada je 1. novembra 2024. godine godine na Železničkoj stanici u Novom Sadu pala nadstrešnica i poginulo 16 ljudi, redovan profesor na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu.

(Pančevac/Beta)