Tužilaštvo pokreće postupak protiv NN službenih lica zbog curenja informacija

Posebno odeljenje Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu formiraće predmet protiv NN službenih lica u cilju utvrđivanja na koji način u javnost izlaze informacije iz predistražnog postupka i istrage i to bez saglasnosti javnog tužilaštva koje rukovodi i predistražnim postupkom i istragom, saopštilo je to tužilaštvo.

Kako je navedeno u saopštenju, ovakvo postupanje, koje škodi i može ozbiljno da ugrozi neometan tok sprovođenja kako predistražnjih radnji, tako i istrage i dokaznih radnji, primetno je u proteklih nekoliko meseci, a poslednji primer zabeležen je ranije danas, kada su u pojedinim medijima objavljene informacije iz postupka bez zvaničnog saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova i bez odobrenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

„Uz apel da svi akteri ovakvog postupanja nadalje uzdrže od istog, podsećamo da u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku – preistražnim postupkom, kao i istragom i sprovođenjem dokaznih radnji rukovodi javni tužilac”, ističe se u saopštenju, a prenosi Tanjug.