Raguš: Vanredni izbori u oktobru ili novembru

sednica Skupštine koju je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić najavila za kraj avgusta, najverovatnije biti poslednja ili pretposlednja sednica do raspuštanja Skupštine i vanrednih parlamentarnih izbora.

Potpredsednica Skupštine Srbije Marina Raguš izjavila je danas da će sednica Skupštine koju je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić najavila za kraj avgusta, najverovatnije biti poslednja ili pretposlednja sednica do raspuštanja Skupštine i vanrednih parlamentarnih izbora.

„Tačan datum sednice će saopštiti predsednica Narodne skupštine, to će svakako biti krajem avgusta jer imamo mnogo važnih zakona za naše građane kao što je izmena i dopuna Zakona svoj na svome, zato što smo uočili šta to treba da se uradi kako bi građani završili višedecenijski problem“, rekla je za Tan‌jug Raguš.

Komentarišući najavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da bi parlamentarni izbori mogli da budu raspisani već u narednih 15, 20 dana, dok bi izborna kampanja trajala između 45 i 60 dana, Raguš je rekla da su to normalni zakonski termini trajanja kampanje i dodala da će izbori najverovatniji biti održani u drugoj polovini oktobra ili početkom novembra.

Navela je da je politički program i plan Srpske napredne stranke (SNS) vrlo jasan svima i istakla da su ovo vrlo važni izbori na kojima bi građani trebalo da se odluče kakvu Srbiju žele da vide u narednom periodu.

Ukazala je da SNS nudi predvidivost i finansijsku sigurnost.

„Mi danas isplaćujemo penzije iz stabilnih izvora, a kada smo došli na vlast mi u tom trenutku na računu nismo imali para da isplatimo penzije. Danas imamo stopu privrednog rasta koja je jedna od najvećih u Evropi, deficit držimo ispod tri odsto, imamo najveće rezerve zlata i to govori o ispravnom upravljanju državom“, ukazala je ona.

Raguš je rekla da Srbija ima dosta prostora da unapredi svakodnevni život građana, što se i pokazalo nakon predsednikove posete jugoistoku i jugozapadu Srbije, gde je, kako je navela, bio kako bi čuo građane šta žele da vide kao rešenje za njihove probleme.

„Verujem da će Vlada biti mnogo manja i efikasnija, da će biti puno operativnih tela koji će brzo i efikasno da reaguju. Nećemo uvoditi sankcije Rusiji, nećemo postati članica NATO-a, mi smo vojno neutralni. Danas imamo odličnu spoljnu politiku jer nemamo problem sa najvećim svetskim silama, nastaviće se privredni rast i poboljšanje životnog standarda građana“, navela je Raguš.

Istakla je da će SNS u kampanji predstaviti određene promene i reforme mnogih oblasti društvenog života.

Prema njenim rečima, cilj SNS je uvećanje standarda i predvidljivost života u Srbiji kako bi građani živeli što bolje i lakše, ali i kako bi se što veći broj građana vratio u Srbiju.

Raguš je rekla da bi bilo dobro da predizborna kampanja prođe korektno, uz razne programe i ideje, ali da smatra da kampanja neće biti ni malo lepa i da će mnogi voditi negativnu kampanju.

„Mi se nećemo baviti time, već ćemo govoriti o razultatima i planovima za sledeći period uz pretpostavku da će sledeći mandati trajati u punom mandatu, ondosno četiri godine jer je to predvidiv period kada možete da isplanirate i isporučite rezultate građanima“, rekla je Raguš, prenosi Tanjug.

(Pančevac/Tanjug)