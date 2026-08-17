Glamočić: Zaštita ljudi i njihove imovine prioritet

Dragan Glamočić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, obišao je farmu u Deliblatskoj peščari zavaćenu požarom. Na ovoj farmi danonoćno se dežura, kako bi se odbranili ljudsku životi i imovina koja pripada vlasniku farme.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Dragan Glamočić posetio je farmu stoke u okviru područja Specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara. Ovom prilikom izjavio je da je ovaj dan kritičan jer je došlo do porasta temperature i snaženja vetra koji na tom prostoru svakodnevno menja pravac u kojem duva. Glamočić je istakao da je na farmi stoke situacija specifična jer na njoj boravi više od 100 krava, ovaca i živine, kao i da dodatnu opasnost predstavlja to što se na farmi nalazi dosta sena.

Pripadnici MUP-a su danonoćno na terenu, prate situaciju i deluju kako bi zaštitili Deliblatsku pešćaru, a pre svega ljude i njihovu imovinu.

Luka Čaušić je poručio da su na terenu svi ujedinjeni, te da daju svoj maksimum kako bi situacija bila pod kontrolom. Dodao je da se nadaju kiši i da je i 1996. i 2007. upravo kiša ugasila požare koji su zahvatili Deliblatksu peščaru

(Pančevac/RTV Pančevo)