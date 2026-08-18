Drama u Peščari: Vetar širi požar ka Dunavu

Borba sa vatrenom stihijom u Deliblatskoj peščari traje već danima, iako je bilo očekivano prema najavljenoj prognozi da će biti kiše to se nije dogodilo .Zbog promene vremena menjao se i pravac vetra koji je nepovoljno delovao i proširio požar probio ograđeno lovište Dragićev hat , prebacio široku proseku , magistralnog puta i nastavio da se širi ka Dunavu, istakao Lučijan Augustin iz JP „Vojvodinašume“ za RTV Pančevo.

Jedan od najtežih perioda bio je prošle noći i proširio se i probio naše ograđeno lovište Dragićev hat, prebacio široku proseku , magistralnog puta i nastavio da se širi ka Dunavu.Naše radne mašine koje rade na širenju proseka I da rade još jednu proseku kako bi zaštitile naselje.To je doneo sinoć vetar koji je jako duvao naše vatrogasne jedinice bile na magistralčnom putu ali to toliko je to bilo jako I plamen koji je bacao po 100, 300 metra .Stvarala su se nova žarišta, vatrogasni topovi nisu mogli mnogo da urade u toj vatrogasnoj stihiji.

Nažalost samo nekolko kapi kiše je palo tokom noći ,na terenu je svakodnevno angažovano je više od 300 pripadnika Sektora za vanredne situacije, Vojske Srbije, dobrovoljnih vatrogasnih društava i zaposlenih u „Vojvodinašumama“ koji se nadljudski trude I prave proseke neki vid ograde kako bi sprečili da se vatra proširi.

(Pančevac)