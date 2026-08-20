Iz Sefkerina na krov sveta: Kik-bokser Uroš Stojanov na pripremama reprezentacije





SEFKERIN – Nakon što je pokorio domaću i regionalnu scenu, mladi juniorski reprezentativac Srbije i član Kik-boks kluba „Dragon” iz Sefkerina, Uroš Stojanov, započeo je završnu fazu priprema za najveći izazov u svojoj dosadašnjoj karijeri, prenosi Glas Opova.

Posle osvajanja zlatnih medalja na Prvenstvu Srbije i Prvenstvu Balkana, Stojanov je dobio zvaničan poziv za učešće na elitnim pripremama nacionalnog tima.

Reprezentacija Srbije trenutno se nalazi u poznatom Sportskom centru „Karataš” kod Kladova. Tamo se naši najbolji borci danonoćno spremaju za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Cilj je medalja u Italiji

Svetski šampionat za juniore ove godine se održava u italijanskom gradu Lido di Jezolo, u periodu od 18. do 27. septembra 2026. godine.

Stojanov svakodnevno prolazi kroz naporne i iscrpljujuće treninge pod budnim okom svog klupskog trenera Nikole Stankova. Trener Stankov ga tehnički, taktički i fizički priprema kako bi mladi borac iz Sefkerina u vrhunskoj, šampionskoj formi dočekao izlazak na svetski ring.

Istorijski uspeh za lokalni sport

Konkurencija u srpskom kik-boksu je tradicionalno među najjačima na planeti, što uspeh mladog sportiste čini još većim.

„Ovo je veliko dostignuće za mladog Stojanova. Konkurencija u reprezentaciji Srbije je izuzetno jaka i veoma je teško izboriti mesto u timu, što ovom uspehu daje još veću težinu”, ponosno je istakao trener Nikola Stankov.

Ovaj poziv u reprezentaciju je istorijski trenutak za klub „Dragon”, ali i za ceo sport u Sefkerinu, koji će u septembru imati svog predstavnika među najboljim borcima sveta.