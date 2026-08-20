Veliki uspeh u Pančevu: Aktiv žena Opovo osvojio drugo mesto na bazaru

OPOVO / PANČEVO – U okviru bogatog programa tradicionalne manifestacije „Preobraženjski dani“, u Pančevu je u nedelju, 16. avgusta 2026. godine, održan veliki i dobro posećeni bazar rukotvorina. Pored prelepih štandova, posetioci su uživali u kulturno-umetničkom programu, zabavnim kvizovima i igrama namenjenim najmlađima.

Na ovom takmičarskom bazaru, među 25 izlagača iz celog regiona, sa svojim štandom su učestvovale i članice Aktiva žena Opovo. One su na najlepši način predstavile svoje domaće proizvode i ručno rađene unikate.

Stručni žiri je ocenjivao izgled i kreativnost svih izlagača, a kreativne Opovčanke su u izuzetno jakoj konkurenciji osvojile visoko drugo mesto za najlepši štand.

Ovaj uspeh doneo je veliku radost u udruženje, a predsednica Aktiva žena Opovo, Zorica Ugrinov, nije krila svoje zadovoljstvo nakon uspešnog dana u susednom gradu.

„Prelepo proveden dan, sa puno muzike, folklora i dečje igre, upotpunila je i ova nama draga nagrada. Hvala Pančevkama na pozivu, uživale smo“, izjavila je Zorica Ugrinov.

Ova nagrada je još jedna potvrda da vredne žene iz Opova na najbolji način čuvaju tradiciju svog kraja i da su njihove rukotvorine visoko cenjene gde god da se pojave.

(Pančevac)