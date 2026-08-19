Ruski avion sleteo u Niš: Sutra gasi požar u Peščari

Ruski protivpožarni avion „iljušin“ sleteo je u sredu uveče na Aerodrom „Konstantin Veliki“ u Nišu. Specijalizovana letelica od sutra će biti angažovana na gašenju velikog požara u Deliblatskoj peščari, gde će delovati u koordinaciji sa Helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije.

Avion su na niškom aerodromu dočekali načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić i predstavnici Ambasade Ruske Federacije u Srbiji.

Ruski „iljušin“ važi za jednu od najmoćnijih operativnih letelica za gašenje požara u svetu, sa mogućnošću da u samo jednom naletu izbaci do 42 tone vode. Njegova primarna uloga na obimnim požarištima, kakvo je Deliblatska peščara, jeste da u kratkom roku natopi širok pojas zahvaćen vatrom i time omogući vatrogasnim ekipama na zemlji da lakše stave požar pod potpunu kontrolu – saopšteno je iz MUP-a.

Govoreći o značaju ove podrške, načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić je istakao da, u trenucima kada se domaći vatrogasci-spasioci danima bore sa vatrom u izuzetno teškim uslovima, svaka dodatna pomoć znači više snage na terenu i veću sigurnost za građane.

On je objasnio da se brojne evropske zemlje trenutno suočavaju sa požarima usled sušnog i toplog talasa, zbog čega u okviru Mehanizma civilne zaštite Evropske unije trenutno nema raspoloživih protivpožarnih aviona ovog kapaciteta. Iz tog razloga, dolazak ruskog aviona predstavlja ključno pojačanje za obuzdavanje vatrene stihije.