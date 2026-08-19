Južni Banat

Ruski avion sleteo u Niš: Sutra gasi požar u Peščari

22:58

19.08.2026

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Foto: MUP Srbije

Ruski protivpožarni avion „iljušin“ sleteo je u sredu uveče na Aerodrom „Konstantin Veliki“ u Nišu. Specijalizovana letelica od sutra će biti angažovana na gašenju velikog požara u Deliblatskoj peščari, gde će delovati u koordinaciji sa Helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije.

Avion su na niškom aerodromu dočekali načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić i predstavnici Ambasade Ruske Federacije u Srbiji.

Ruski „iljušin“ važi za jednu od najmoćnijih operativnih letelica za gašenje požara u svetu, sa mogućnošću da u samo jednom naletu izbaci do 42 tone vode. Njegova primarna uloga na obimnim požarištima, kakvo je Deliblatska peščara, jeste da u kratkom roku natopi širok pojas zahvaćen vatrom i time omogući vatrogasnim ekipama na zemlji da lakše stave požar pod potpunu kontrolu – saopšteno je iz MUP-a.

Govoreći o značaju ove podrške, načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić je istakao da, u trenucima kada se domaći vatrogasci-spasioci danima bore sa vatrom u izuzetno teškim uslovima, svaka dodatna pomoć znači više snage na terenu i veću sigurnost za građane.

On je objasnio da se brojne evropske zemlje trenutno suočavaju sa požarima usled sušnog i toplog talasa, zbog čega u okviru Mehanizma civilne zaštite Evropske unije trenutno nema raspoloživih protivpožarnih aviona ovog kapaciteta. Iz tog razloga, dolazak ruskog aviona predstavlja ključno pojačanje za obuzdavanje vatrene stihije.

Tagovi

deiblatska peščara ruski avion

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