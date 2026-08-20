Vesti Društvo

Pojačana kontrola vozača i autobusa tokom letnje sezone

11:30

20.08.2026

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Foto: MUP Srbije
MUP Srbije

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da pripadnici Uprave saobraćajne policije sprovode pojačanu kontrolu vozača i autobusa u cilju propisnog učešća u saobraćaju autobusa kojima se putnici prevoze ka turističkim destinacijama.

Tokom kontrole posebna pažnja usmerena je na ispunjenost uslova za učešće autobusa u saobraćaju, njihovu tehničku ispravnost i poštovanje propisa od strane vozača, naročito u pogledu vremena upravljanja vozilom, korišćenja propisanih odmora i drugih obaveza koje neposredno utiču na bezbednost putnika.

Imajući u vidu povećan broj putovanja tokom letnje sezone, MUP apeluje na vozače da dosledno poštuju saobraćajne propise kako ne bi ugrozili svoju bezbednost i bezbednost putnika, dodaje se u saopštenju.

(Pančevac)

Tagovi

kontrola MUP SRbije saobraćajna policija

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