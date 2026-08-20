Proglašena vanredna situacija u delu opštine Bela Crkva

Štab za vanredne situacije opštine Bela Crkva održao je hitnu sednicu i proglasio vanrednu situaciju na delu teritorije opštine – Trujino naselje, Kajtasovo i Grebenac, zbog velikog požara koji je zahvatio Deliblatsku peščaru u delu koji pripada opštini Bela Crkva i koji ugrožava bezbednost ljudi, imovine i životne sredine.

Štab za vanredne situacije opštine Bela Crkva nalazi se na terenu i u stalnom je kontaktu sa svim nadležnim službama i institucijama koje učestvuju u gašenju požara i zaštiti stanovništva. Opština Bela Crkva, zajedno sa Štabom za vanredne situacije, obezbedila je sve što je neophodno za nesmetano funkcionisanje vatrogasnih ekipa i svih službi angažovanih na terenu.

Apelujemo na građane da ne prilaze aktivnim delovima požarišta i da prate isključivo informacije i uputstva nadležnih službi.

O svim novim i značajnim informacijama u vezi sa situacijom na terenu, javnost će biti blagovremeno obaveštavana.

(Pančevac)