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Sofija: Ruskom avionu iljušin 76 dozvoljen prelet preko Bugarske na zahtev Srbije

11:53

20.08.2026

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Foto: MUP Srbije
Foto: MUP Srbije

SOFIJA – Ruski avion za gašenje požara „iljušin 76“ preleteo je sinoć bugarski vazdušni prostor na putu ka Srbiji da bi pomogao u gašenju požara, a nakon što je srpska strana poslala zahtev, saopštilo je danas bugarsko Ministarstvo saobraćaja i komunikacija.

Kako se navodi, prelet ruskog aviona preko bugarske teritorije izvršen je nakon zahteva srpske strane u vezi sa požarima u Srbiji, prenosi BTA.

Portal Novinite podseća da je ruskim avionima zabranjeno letenje u evropskom vazdušnom prostoru.

(Tanjug)

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iljušin ruski avion Srbija

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