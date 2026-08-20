Sofija: Ruskom avionu iljušin 76 dozvoljen prelet preko Bugarske na zahtev Srbije

SOFIJA – Ruski avion za gašenje požara „iljušin 76“ preleteo je sinoć bugarski vazdušni prostor na putu ka Srbiji da bi pomogao u gašenju požara, a nakon što je srpska strana poslala zahtev, saopštilo je danas bugarsko Ministarstvo saobraćaja i komunikacija.

Kako se navodi, prelet ruskog aviona preko bugarske teritorije izvršen je nakon zahteva srpske strane u vezi sa požarima u Srbiji, prenosi BTA.

Portal Novinite podseća da je ruskim avionima zabranjeno letenje u evropskom vazdušnom prostoru.

(Tanjug)