Udruženje „Goce Delčev” okupilo 56 heroja u akciji davanja krvi

VRANJE – Udruženje Makedonaca „Goce Delčev” uspešno je realizovalo humanitarnu akciju dobrovoljnog davanja krvi u Vranju, u kojoj je prikupljeno 56 preko potrebnih krvnih jedinica. Akcija je naišla na odličan odziv građana uprkos ekstremno visokim temperaturama koje su dostizale 38 stepeni Celzijusa.

Organizatori su izrazili veliku zahvalnost lokalnoj samoupravi i svim učesnicima koji su pokazali solidarnost u trenucima kada su zalihe krvi najpotrebnije.

„Od srca vam hvala, svima vama 56 heroja koji ste se odazvali humanitarnoj akciji i darovali krv. Vi ste istinski most prijateljstva – vi spajate pokidane niti, pokazujete humanost, solidarnost i zajedništvo. Veliko hvala Gradu Vranju na podršci, odobrenom i realizovanom projektu koji smo sproveli i pored temperature od 38 stepeni”, poručili su iz udruženja.

Iz udruženja ističu da ovaj događaj potvrđuje njihovu stalnu posvećenost građanima, ali i najavljuju važne korake za očuvanje statusa ove manjinske zajednice u predstojećem periodu.

„Ovo je bilo naše Udruženje Makedonaca ’Goce Delčev’ – jedinstveno, hrabro i časno, uvek uz svoj narod i svoje građane. Pred nama je važan period i izbori za budući Nacionalni savet makedonske nacionalne manjine u Republici Srbiji. Svaki vaš glas za nas znači mnogo. Podržite nas, jer mi smo za Makedonce pre svega”, naglašavaju u proglasu.

(Pančevac)