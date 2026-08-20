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Udruženje „Goce Delčev” okupilo 56 heroja u akciji davanja krvi

15:32

20.08.2026

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Foto: Privatna arhiva

VRANJE – Udruženje Makedonaca „Goce Delčev” uspešno je realizovalo humanitarnu akciju dobrovoljnog davanja krvi u Vranju, u kojoj je prikupljeno 56 preko potrebnih krvnih jedinica. Akcija je naišla na odličan odziv građana uprkos ekstremno visokim temperaturama koje su dostizale 38 stepeni Celzijusa.

Foto: Privatna arhiva

Organizatori su izrazili veliku zahvalnost lokalnoj samoupravi i svim učesnicima koji su pokazali solidarnost u trenucima kada su zalihe krvi najpotrebnije.
„Od srca vam hvala, svima vama 56 heroja koji ste se odazvali humanitarnoj akciji i darovali krv. Vi ste istinski most prijateljstva – vi spajate pokidane niti, pokazujete humanost, solidarnost i zajedništvo. Veliko hvala Gradu Vranju na podršci, odobrenom i realizovanom projektu koji smo sproveli i pored temperature od 38 stepeni”, poručili su iz udruženja.

Foto: Privatna arhiva

Iz udruženja ističu da ovaj događaj potvrđuje njihovu stalnu posvećenost građanima, ali i najavljuju važne korake za očuvanje statusa ove manjinske zajednice u predstojećem periodu.

Foto: Privatna arhiva

„Ovo je bilo naše Udruženje Makedonaca ’Goce Delčev’ – jedinstveno, hrabro i časno, uvek uz svoj narod i svoje građane. Pred nama je važan period i izbori za budući Nacionalni savet makedonske nacionalne manjine u Republici Srbiji. Svaki vaš glas za nas znači mnogo. Podržite nas, jer mi smo za Makedonce pre svega”, naglašavaju u proglasu.

(Pančevac)

 

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