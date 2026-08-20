Završena prva faza radova na Strelištu: Autobusi 6 i 7 na redovnoj trasi

PANČEVO – Radovi na izgradnji prve faze atmosferske kanalizacione mreže, koja je obuhvatala zonu raskrsnice ulica Veljka Vlahovića i Cvijićeve u naselju Strelište, završeni su pre predviđenog roka. Zahvaljujući brzoj i efikasnoj realizaciji na terenu, od danas, četvrtka 20. avgusta 2026. godine od 18 časova, autobuski saobraćaj na linijama 6 i 7 vraća se na svoju redovnu trasu.

Dok je prva faza uspešno privedena kraju, radovi na izgradnji mreže u delovima ulica Stevana Sremca i Cvijićeve se nastavljaju i napreduju po planu. U okviru ovog projekta ukupno će biti izgrađeno oko 536 metara nove atmosferske mreže. Ovi radovi će sistemski rešiti dugogodišnji problem zadržavanja kišnice na saobraćajnicama i značajno unaprediti infrastrukturu u ovom delu grada.

Nadležni ističu da je ovo još jedan primer kontinuiteta u realizaciji kapitalnih investicija Grada Pančeva, koje se sprovode efikasno i u direktnom interesu građana. Iz gradske uprave su uputili veliku zahvalnost stanovnicima Strelišta, Mesnoj zajednici i svim sugrađanima na pokazanom strpljenju, razumevanju i saradnji tokom trajanja rekonstrukcije.

(Pančevac)