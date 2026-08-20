Bela Crkva bez gasa zbog požara: Proglašena vanredna situacija

BELA CRKVA – Preduzeće „Transportgas Srbija” hitno je danas, iz preventivnih razloga, obustavilo isporuku prirodnog gasa svim potrošačima koji se snabdevaju sa Glavne merno-regulacione stanice (GMRS) „Bela Crkva”. Odluka o prekidu isporuke doneta je u 10.30 časova zbog dramatičnog širenja požara na teritoriji Deliblatske peščare, o čemu je odmah obavešteno i JP „Srbijagas”.

„Hitni prekid isporuke prirodnog gasa trajaće do stvaranja uslova za bezbedno ponovno uspostavljanje isporuke, nakon čega će Operator transportnog sistema pristupiti uspostavljanju redovne isporuke prirodnog gasa korisnicima”, navodi se u zvaničnom saopštenju.

Zbog ozbiljnosti situacije, Štab za vanredne situacije opštine Bela Crkva proglasio je vanrednu situaciju na delu teritorije opštine, koja obuhvata Trujino naselje, Kajtasovo i Grebenac. Vatrena stihija, koja se rasplamsala u sredu i do sada zahvatila više od 3.500 hektara, direktno ugrožava bezbednost ljudi, imovine i životne sredine. Lokalnim službama je naloženo hitno sprovođenje svih mera zaštite u skladu sa naredbama nadležnih organa.

(Pančevac)