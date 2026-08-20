Ruski „Iljušin” gasi Peščaru: Dačić i Macut na terenu

DELIBLATSKA PEŠČARA – Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut obišli su pripadnike Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice koji se bore sa vatrenom stihijom u Deliblatskoj peščari. U gašenje ovog masovnog požara uključen je i ruski avion visokog kapaciteta „Iljušin”, koji u samo jednom naletu može da izbaci 42 tone vode.

Zvaničnici su, zajedno sa načelnikom Sektora za vanredne situacije Lukom Čaušićem, prisustvovali sastanku Štaba na terenu. Premijer Macut je ukazao na nadljudske napore koje vatrogasci, Vojska Srbije i dobrovoljna društva ulažu 24 sata dnevno kako bi sačuvali živote, imovinu i ovaj specifični rezervat prirode.

„Kompletan sastav se trudi da sačuva prirodno stanište koje je jedno od najoriginalnijih u Evropi.

Nažalost, struktura biljnog sveta je takva da je požar, u uslovima velikog vetra i širenja ispod peska, gotovo nemoguće kontrolisati”, poručio je premijer Macut, apelujući na građane da i najmanja nepažnja može izazvati prirodnu katastrofu.

Ministar Dačić je naglasio da situaciju na terenu drastično otežavaju nepristupačan peščani teren, gusta vegetacija i vetar koji je u jednom trenutku dostizao brzinu od 100 kilometara na čas.

„Situacija je i dalje teška. Na terenu je više od 435 ljudi, ima dovoljno i mehanizacije, ali je problem u nepristupačnom terenu i pesku zbog kojeg mehanizacija ne može da priđe požarima”, izjavio je Dačić. On je dodao da je ruski avion do sada imao tri naleta, što je ukupno 120 tona izbačene vode.

Načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić izjavio je da su u Srbiji trenutno aktivna 20 požara, ali da se svi, zahvaljujući brzoj akciji, stavljaju pod kontrolu. On je napomenuo da u okviru Mehanizma civilne zaštite Evropske unije ne postoje protivpožarni avioni tako velikog kapaciteta kakav ima angažovani „Iljušin”.

(Pančevac)