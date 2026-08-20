Požar u Deliblatskoj peščari zahvatio šumu na oko kilometar od naseljenog mesta Grebenac

KOVIN – Požar u Deliblatskoj peščari zahvatio je kompleks šuma na oko kilometar od naseljenog mesta Grebenac, izjavio je danas Lućijan Augustin iz preduzeća „Vojvodinašume“.

„Prethodna noć, isto kao i mnoge prethodne, je bila nepovoljna. Otvoreni plamen je goreo celu noć, uhvatio je veliki kompleks šuma iza naseljenog mesta Grebenac, tako da je prišao na nekih kilometar udaljenosti od naseljenog mesta. Tu očekujemo sad ‘Iljušina’ da dejstvuje baš u tom pravcu. Imajući u obzir da je to veliki kompleks borove šume, sigurno će spustiti taj krunski požar koji je najopasniji i koji se najbrže širi“, rekao je Augustin za RTV Pančevo.

On je istakao da su krunski požari najopasniji jer vatra zahvata krošnje stabala što, zbog teškog terena, otežava gašenje.

(Pančevac/Tanjug)