Vučić: Parlamentarni izbori 18. ili 25. oktobra

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će, „kako stvari stoje“, parlamentarni izbori u Srbiji biti 18. ili 25. oktobra.

„To ćemo znati za koji dan“, rekao je Vučić za Radio-Televiziju Srbije.

Vučić je ranije najavljivao da će posle vanrednih parlamentarnih izbora, biti predsednički, a kao potencijalne datume za njih je pominjao ;kraj decembra, januar, ili početak februara 2027. godine.

Najavljivao je i da će podneti ostavku na predsedničku funkciju, a govorilo se i o tome da bi posle parlamentarnih izbora, ako pobedi njegova, sada vladajuća SNS, mogao ponovo postati predsednik Vlade.