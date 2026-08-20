Vlada Srbije: Minimalna mesečna zarada oko 70.000 dinara

Vlada Srbije donela je odluku da minimalna cena rada u Srbiji za sledeću godinu bude 405 dinara po radnom satu, objavljeno je u najnovijem Službenom glasniku.

To znači da će mesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa u 2027. godini iznositi oko 70.000 dinara.

Na sastanku Socijalno-ekonomskog saveta nije došlo do dogovora između poslodavaca i sindikata o minimalnoj ceni rada. Zbog toga je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uputilo predlog Vladi o minimalnoj ceni rada.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski rekla je u jučerašnjem razgovoru za RTS da nije reč samo o nominalnom, već i o realnom rastu minimalca koji je usklađen sa inflacijom.