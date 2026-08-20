Meteorolog Nedeljko Todorović otkriva kakve nas temperature očekuju do polovine septembra

Posle gotovo 39 stepeni u Beogradu, za vikend stiže pad temperature, ali ne i kraj letnje vrućine. Meteorolog Nedeljko Todorović kaže da će toplo vreme potrajati najmanje do polovine septembra, dok se značajnije zahlađenje sa kišom za sada ne nazire.

Meteorolog Nedeljko Todorović kaže za Beogradsku hroniku Radio-televizije Srbije da je u Beogradu u 16 časova izmereno 38,6 stepeni, što je zaokruženo 39 stepeni. Ipak, napominje da su u prošlosti beleženi i topliji avgustovski dani.

„Danas i sutra će biti zaista toplo. U Beogradu će maksimalna temperatura biti 38 do 39 stepeni“, ističe Todorović.

Prema njegovim rečima, subota će biti prelazni dan, kada bi temperatura trebalo da padne na oko 34 stepena, dok se u nedelju očekuje približno 31 stepen.

„Od nedelje, 23. avgusta, pa do kraja meseca i tokom najmanje prvih sedam dana septembra i dalje će biti toplo, ali temperature neće biti ovako visoke. Kretaće se okvirno od 30 do 35 stepeni“, tvrdi meteorolog.

Smatra da će veći problem od produžene vrućine predstavlja nedostatak padavina. Kiša je moguća u subotu samo ponegde u Srbiji, dok je verovatnoća da će pasti u Beogradu veoma mala. Neznatne padavine moguće su i 26. avgusta.

Početak novog toplotnog talasa

„Najnepovoljnije je to što nema kiše. Ne nazire se bitnije zahlađenje koje bi, osim hladnijeg vazduha, donelo i padavine“, napominje sagovornik RTS-a.

Govoreći o posledicama suše po poljoprivredu, objašnjava da su najviše ugrožene pozne kulture, među kojima je i kukuruz. Uprkos tome, ocenjuje da je, kada se uzmu u obzir svi uslovi, godina u celini rodna.

„Ne može svaka biljka, svaki rod i svaka sorta u istoj godini da daju najbolji prinos. Negde mora i da podbaci, to je zakon prirode“, ukazuje Todorović.

Letnja garderoba, prema njegovoj prognozi, neće uskoro biti potrebna za odlaganje, a onima koji su letovanje ostavili za kraj avgusta ili početak septembra vremenske prilike mogle bi više da prijaju nego tokom najtoplijeg dela leta.

Toplotni talas u Srbiji najmanje do 24. avgusta

„Srednji datum poslednje pojave temperature od 30 stepeni u Beogradu je 14. septembar. Realno je da do polovine septembra imamo topao tip vremena, mada neće svakog dana biti 30 stepeni“, zaključuje Todorović.

Temperature bi u tom periodu mogle znatno da osciliraju – pojedinih dana oko 22 ili 26 stepeni, a povremeno i do 32 stepena. Za sada, međutim, nema naznaka naglog i trajnijeg zahlađenja.

(RTS)