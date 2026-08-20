Štab u Kovinu: Buknula dva nova žarišta kod Čardaka, vetar širi vatru

Štab za vanredne situacije Opštine Kovin obavestio je javnost da je požar na području Deliblatske peščare i dalje aktivan. Usled pojačanog vetra, tokom današnjeg dana došlo je do aktiviranja dva nova žarišta u okviru postojećeg požarišta na području oko Čardaka, gde angažovane ekipe neprekidno rade na sanaciji.

Vatrena stihija je ugrozila i Trujino naselje, kao i selo Grebenac, dok je na delu teritorije susedne opštine Bela Crkva proglašena vanredna situacija. Sa druge strane, na području Dubovca, Šumarka i Slatine trenutno nema aktivnih žarišta, situacija je stabilna, a kuće i meštani u ovim naseljima nisu direktno ugroženi.

U gašenju požara danas je ključnu ulogu imao i ruski protivpožarni avion „Iljušin-76“, koji je izveo više naleta izbacujući do 42 tone vode po jednom pražnjenju. Nadležne službe nastavljaju da prate situaciju koja se menja iz sata u sat, a Štab apeluje na građane na maksimalan oprez i saradnju.

(Pančevac)