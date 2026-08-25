Rumunski vatrogasci razvukli kilometar creva u Peščari

GREBENAC / DELIBLATSKA PEŠČARA – Pripadnici rumunske vatrogasno-spasilačke jedinice ostaju na prvoj liniji odbrane i nastavljaju danonoćnu borbu za bezbednost građana i naselja u Republici Srbiji. Njihove spasilačke misije nastavljene su tokom celog jučerašnjeg dana na tri ključne i najkritičnije tačke na teritoriji naše zemlje, gde je ranije locirano nekoliko aktivnih žarišta.

Intervencija se odvijala prvenstveno sa zemlje. Rumunski vatrogasci su direktno napadali vatru i koristili svu raspoloživu tehniku i vozila za maksimalnu kontrolu situacije, prenosi FB/Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

Kilometarska linija odbrane i noćna straža kod Grebenca

Kako bi se potpuno zaustavilo širenje vatrene stihije i osigurale bezbedne zone, rumunske ekipe su napravile ogroman podvig na nepristupačnom terenu. Oni su razvukli liniju vatrogasnih creva u dužini od čak 1.000 metara (jedan kilometar), čime su uspešno presekli put vatri i sprečili njeno širenje ka neugroženim delovima šume.

Pored samog gašenja, vatrogasci su neprekidno radili na lociranju skrivenih žarišta, nadgledanju i detaljnoj proveri sektora gde je vatra već ugašena, jer zbog vetra uvek postoji opasnost od reaktiviranja požara.

Ova iscrpljujuća bitka nastavljena je i tokom cele protekle noći. Rumunski timovi su dežurali u zoni južno od naselja Grebenac, kontrolišući teren kako bi se požar potpuno ugasio.

Visoki zvaničnici obišli heroje na terenu

U toku jučerašnjeg dana, zonu u kojoj operišu rumunski spasioci obišla je visoka zvanična delegacija. U poseti su bili: Ivica Dačić, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije, Silvija Davidoju – ambasadorka Rumunije u Srbiji, Andreas fon Bekerat, ambasador Evropske unije u Srbiji

Tokom obilaska, zvaničnici su razgovarali sa vođama operativnih timova o toku same misije.

Posebno je naglašen ogroman značaj hitne međunarodne saradnje i brze koordinacije između domaćih i stranih ekipa koje pružaju podršku na terenu. Istaknuto je da je ova pomoć Rumunije i Evropske unije konkretan dokaz solidarnosti u vanrednim situacijama koje zahtevaju podizanje velikih ljudskih i tehničkih resursa.

Rumunski vatrogasci poručuju da se njihova misija u Peščari nastavlja i da su potpuno spremni da intervenišu na svakoj tački gde je ugrožena bezbednost naših građana.

(Pančevac/S.L)