Svečani prijem prvaka: „Zmajeva” škola u utorak dočekuje nove đake u Kulturnom centru

PANČEVO – Nova školska godina kuca na vrata, a za najmlađe pančevačke đake stiže trenutak koji se pamti celog života. Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Pančeva, poznatija kao „Zmajeva” škola, izdala je zvanično obaveštenje i poziv za sve buduće prvake i njihove roditelje.

Tradicionalni i svečani prijem đaka prvaka ove godine biće organizovan u dvorani Kulturnog centra Pančeva.

Svečana manifestacija dočeka novih učenika zakazana je za utorak, 1. septembar 2026. godine, sa početkom tačno u 9 časova.

Kroz pesmu, igru i prigodan program koji su stariji učenici i učitelji pripremili za svoje nove drugare, mališani će na najlepši način zakoračiti u svet slova, brojeva i obaveza. Iz škole poručuju da spremno i sa velikom radošću očekuju novu generaciju „Zmajevaca“. Pozivaju se svi roditelji da dođu na vreme i uveličaju ovaj veliki i važan dan za njihove porodice.