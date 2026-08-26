Plate u javnom sektoru za oko 5.300 dinara veće nego kod privatnika

Prosečna junska neto plata u Srbiji za zaposlene u javnom sektoru, prema podacima koje je danas objavio Republički zavod za statistiku, iznosila je 124.218 dinara, a kod privatnika 118.850 dinara.

Najplaćeniji u javnom sektoru bili su radnici u javnim državnim preduzećima sa prosekom nešto većim od 136.000 dinara, a slede zaposleni u državnoj administraciji čiji je prosek bio za oko 3.000 dinara manji nego u državnim preduzećima.

Zaposleni u oblasti zdravstva I socijalnog rada ostvarili su prosek od 121.095 dinara a u obrazovanju i kulturi 120.461 dinar.

(Pančevac/Tanjug)