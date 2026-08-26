Lovci iz Grebenca mole za burad i kace kako bi spasli divljač

Zbog vatrene stihije i pepela, divlje životinje su ostale bez hrane, ali što je u ovom trenutku još kritičnije – i bez ijedne kapi pijaće vode.

Katastrofalni požari koji danima bukte u Deliblatskoj peščari ostavili su stravične posledice ne samo na šumski fond, već i na živi svet ovog zaštićenog područja. Zbog vatrene stihije i pepela, divlje životinje su ostale bez hrane, ali što je u ovom trenutku još kritičnije – i bez ijedne kapi pijaće vode.

Suočeni sa dramatičnom situacijom na terenu, članovi Lovačkog društva „Grebenac“ (Lovačka sekcija Grebenac) pokrenuli su hitnu akciju spasavanja životinja i uputili javni apel svim ljudima dobre volje za pomoć.

Lovci na terenu: Raznose vodu u kacijama

Lokalni lovci su već preduzeli prve korake kako bi ublažili žeđ ugrožene divljači. Tokom jučerašnjeg dana, ekipa je izašla na opožareni teren sa prikolicom i 10 velikih kaca od po 40 litara napunjenih vodom. Ove priručne pojilice su raspoređene i ostavljene na različitim lokacijama u šumi kako bi životinje mogle da priđu i prežive.

Ipak, s obzirom na veličinu teritorije koju je požar zahvatio, trenutni kapaciteti i posude sa vodom ni blizu nisu dovoljni.

Kako možete pomoći? Potrebna plastična ambalaža

Iz Lovačkog društva Grebenac mole sve građane, poljoprivrednike i firme iz Južnog Banata koji imaju višak ambalaže da im pomognu u ovoj humanoj misiji. Hitno su potrebni:

Plastična burad

Plastične kace (bilo koje zapremine)

Kanisteri i slične posude koje mogu da zadrže vodu na terenu

Svi koji imaju ovakvu opremu i žele da pomognu spasavanju preživelih životinja u Peščari, mogu direktno kontaktirati organizatora akcije:

Kontakt telefon: 065 9116 738 (Georgel)

Dobrota i humanost meštana Južnog Banata do sada su se pokazali na delu kroz odbranu kuća i sakupljanje pomoći za ljude, a ovaj apel je prilika da zajedničkim snagama sačuvamo i nemoćne divlje životinje koje su pretrpele najveći udar ove ekološke katastrofe.

(Pančevac/S.L)