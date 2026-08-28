Opovo: Besplatni rančevi za predškolce

Opština Opovo i ove godine obezbedila je besplatne rančeve za predškolce sa svoje teritorije, nastavljajući praksu podrške najmlađim sugrađanima pred početak nove školske godine.

Podela rančeva biće organizovana u sva četiri naseljena mesta opštine, a roditelji i predškolci moći će da ih preuzmu prema sledećem rasporedu. Podela je već u prostorijama Predškolske ustanove „Bambi“ u Sefkerinu i u prostorijama Predškolske ustanove „Bambi“ u Opovu. a slede:

u četvrtak, 27. avgusta, od 18 časova – u prostorijama Predškolske ustanove „Bambi“ u Barandi;

u četvrtak, 27. avgusta, od 18 časova – u prostorijama Mesne zajednice Sakule, (svečanoj sali za venčanja).

Ovom tradicionalnom akcijom Lokalna samouprava opštine Opovo želi da mališanima koji se pripremaju za polazak u školu ulepša početak jednog novog i važnog životnog poglavlja, ali i da pruži dodatnu podršku njihovim roditeljima.

Besplatni rančevi samo su jedan od načina na koji opština Opovo kontinuirano pokazuje brigu o najmlađim stanovnicima i ulaže u stvaranje što boljih uslova za njihovo odrastanje i obrazovanje.

( epancevo.rs)