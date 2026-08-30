Od plemićkih dvorova do Boba Marlija:

„Banatski Pustolov” u biciklističkoj avanturi od 111 kilometara kroz opštinu Plandište

U novoj epizodi popularnog serijala „Srbija na 2 točka“, autor poznat kao Banatski Pustolov krenuo je iz Alibunara na biciklističku rutu dugu 111 kilometara kroz opštinu Plandište, otkrivajući skrivene dvorce, bogatu istoriju i neobične znamenitosti južnog Banata, objavio je na svom Facebook nalogu Banatski Pustolov.

Ova zahtevna vožnja poslužila je i kao ozbiljan test za njegov novi bicikl, koji se, prema njegovim rečima, odlično pokazao na dugoj distanci i dokazao da je potpuno spreman za predstojeće avanture i nove kilometre.

Tragom banatskog plemstva: Obilazak dvoraca i duhovnih svetinja

Glavni fokus ove nesvakidašnje rute bio je obilazak istorijskih zdanja i tragova vremena kada su ovim prostorima upravljale bogate plemićke porodice. Pustolov je na svom putu obišao:

Dvor grofa Zičija i Dvorac Jagodić Veliki i Mali Danielov dvor Dvor Hajdučica i istoimeni manastir Hajdučica , kao važan duhovni spomenik Dvorac Damaskin , kao i zaboravljene vile Adams i Konrad



Celu kulturnu istoriju ovog kraja autor je uokvirio prolaskom kroz živopisna banatska sela: Lokve, Janošik, Jermenovce, Barice, Plandište, Miletićevo, Markovićevo, Dužine, Stari Lec, Konak i Veliku Gredu.

Banatska iznenađenja: Statua Boba Marlija i prirodne lepote

Da Banat krije neverovatne kontraste kada se skrene sa glavnih saobraćajnica, dokazuje poseta selu Banatski Sokolac. Na prostoru gde se nekada održavao lokalni muzički festival, Pustolov je obišao statuu Boba Marlija u prirodnoj veličini – prvu takvu statuu podignutu na tlu Evrope.

Pored istorijske i kulturne baštine, ova biciklistička tura obuhvatila je i uživanje u prirodnim i vodenim pejzažima južnog Banata. Ruta je vodila pored rečice Brzave, kanala Dunav–Tisa–Dunav i lokalnog jezera Bager, čineći ovu avanturu kompletnim turističkim vodičem za sve ljubitelje putovanja na dva točka. Kompletna video-epizoda sa svim skrivenim detaljima i kadrovima iz vazduha dostupna je na zvaničnim profilima Banatskog Pustolov.

(Pančevac/Facebook Banatski Pustolov)