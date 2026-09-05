Suša u Banatu smanjuje rod, ali će biti kvalitetno

KIKINDA – Ovogodišnja suša nepovoljno je uticala i na vinograde na severu Banata. Početak berbe biće već u prvoj polovini septembra, a očekivanja su da će rod biti umanjen. Ipak, vinari smatraju da će biti dobar kvalitet grožđa, a samim tim i vina, prenosi RTV.

Vinogradari u Iđošu kod Kikinde spremni su za veliki posao koji ih čeka već početkom septembra. U zasade ulaze sa velikom dozom opreza i bez optimizma, budući da je već očigledno da su toplotni talasi uzeli svoj danak.

„Ove ekstremne temperature utiču na sve poljoprivredne kulture, pa i na vinograd. Prinos će biti smanjen, a što se tiče radmana i same tečnosti biće takođe veoma smanjena, pošto su ove temperature uticale na to“, smatra vinogradar iz Iđoša Marijan Gecić.

Nedostatak padavina će, osim na prinos, uticati i na dinamiku radova u vinogradima, jer se očekuje da će berba biti završena veoma brzo. Vinari i vinogradari svu nadu polažu u kvalitet:

„Očekuje se dobar kvalitet grožđa na čokotima. Neke sorte iz prve epohe sazrevanja već su spremne za berbu, jer je berba svake godine ranije. Intenzivniji radovi očekuju se u prvoj polovini septembra“, priča Marko Mirkonj, predsednik Udruženja vinara i vinogradara „Šasla“ iz Iđoša.

Ubrzana berba rezultat je i procesa vegetacije, koji je takođe promenjen. Pojedina zrna već počinju da se suše.

„Na ovim temperaturama i pri ovom deficitu vlage, biljka počinje da se brani. Voda se povlači iz grozda da bi sačuvala potencijal za narednu vegetaciju. Tako da će berba brzo krenuti, inače neće biti prinosa“, rekla je Jelena Kljajić iz Poljoprivredne stručne službe Kikinda.

Sever Banata u nekoliko navrata bio je najtoplije podneblje naše zemlje. Zbog toga su vinari u tom području i pripremljeni za promene i ekstremne situacije koje se dešavaju:

„Mi se već prilagođavamo, jer je ovo još jedna od godina u nizu. Mislim da će biti možda bolja nego ranije. Očekujemo dobar kvalitet vina, mada će prinosi biti umanjeni, šećeri će biti i dalje dobri“, dodao je enolog Goran Adžić.

Grožđe koje se izborilo sa visokim temperaturama ostalo je zdravo. Zbog toga ostaje nada da će se, uprkos svim nedaćama koje je suša donela, uživati u kvalitetnom vinu.

(Pančevac/RTV Pančevo)