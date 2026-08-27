Nepal: Na listi nestalih u poplavama i državljanin Srbije

Među stranim turistima koji se vode kao nestali u katastrofalnim poplavama i klizištima koji su juče pogodili Nepal nalazi se i jedan državljanin Srbije, saopštila je turistička organizacija Nepala.

Prema podacima te organizacije, 644 strana državljanina se vode kao nestala u bujičnim poplavama u toj zemlji. Među njima su i jedan državljanin Srbije i jedan državljanin Bugarske.

Turistička organizacija Nepal i međunarodni mediji, uključujući Reuters, navode da se među nestalima nalaze uz građane Indije, i državljani SAD, Velike Britanije, Malezije, Australije, Ukrajine, kao i Srbije i niza drugih zemalja, preneo je Juronjuz Srbija.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Spasilačke ekipe, vojska i helikopteri i dalje pretražuju područje i tragaju za nestalima. Pristup je otežan jer su putevi prekinuti. Stručnjaci kao uzrok navode urušavanje dela glečera i klizište.

Američki geološki zavod (USGS) saopštio je da je klizišta i katastrofalne poplave u Nepalu i Tibetu (Kina) izazvao ogroman glečer koji je generisao seizmičku energiju jednaku zemljotresu magnitude 4,4 stepena.

Više od 1.500 ljudi vodi se kao nestalo nakon poplava u Nepalu i Tibetu, među kojima je veliki broj turista, dok je najmanje 270 ljudi poginulo.

blic.rs