Svet Vesti Društvo

Nepal: Na listi nestalih u poplavama i državljanin Srbije

12:35

27.08.2026

Podeli vest:

Printscreen/X

Među stranim turistima koji se vode kao nestali u katastrofalnim poplavama i klizištima koji su juče pogodili Nepal nalazi se i jedan državljanin Srbije, saopštila je turistička organizacija Nepala.

Prema podacima te organizacije, 644 strana državljanina se vode kao nestala u bujičnim poplavama u toj zemlji. Među njima su i jedan državljanin Srbije i jedan državljanin Bugarske.

Turistička organizacija Nepal i međunarodni mediji, uključujući Reuters, navode da se među nestalima nalaze uz građane Indije, i državljani SAD, Velike Britanije, Malezije, Australije, Ukrajine, kao i Srbije i niza drugih zemalja, preneo je Juronjuz Srbija.

Spasilačke ekipe, vojska i helikopteri i dalje pretražuju područje i tragaju za nestalima. Pristup je otežan jer su putevi prekinuti. Stručnjaci kao uzrok navode urušavanje dela glečera i klizište.

Američki geološki zavod (USGS) saopštio je da je klizišta i katastrofalne poplave u Nepalu i Tibetu (Kina) izazvao ogroman glečer koji je generisao seizmičku energiju jednaku zemljotresu magnitude 4,4 stepena.

Više od 1.500 ljudi vodi se kao nestalo nakon poplava u Nepalu i Tibetu, među kojima je veliki broj turista, dok je najmanje 270 ljudi poginulo.

blic.rs

Tagovi

Nepal nestali polave potraga sdržavljanin Srbije

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.