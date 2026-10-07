Zajedno ka inkluziji: Timski rad za lepši položaj MNRO 

Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama (MNRO Pančevo) uspešno sprovodi niz kreativno-edukativnih radionica namenjenih svojim korisnicima. Ove aktivnosti se realizuju u okviru šireg programa Saveza udruženja za pomoć MNRO u AP Vojvodini pod nazivom „Zajedno ka inkluziji – podrška i osnaživanje u cilju poboljšanja položaja osoba sa intelektualnim invaliditetom u Vojvodini“.

Ovaj značajan projekat zvanično se finansira i realizuje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a kroz Javni konkurs za finansiranje i podršku programima zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za 2026. godini.

Same radionice u Pančevu pažljivo su osmišljene i strukturisane kao poseban vid timskog rada. Unutar ovog procesa, svaki od učesnika ima priliku da se aktivno uključi i doprinese pojedinačnoj fazi rada, u potpunom skladu sa svojim ličnim mogućnostima i talentima. Ovakav pristup omogućava korisnicima da kroz praktičan rad razvijaju svoje potencijale i osećaju se kao ravnopravni članovi društva.

Iz udruženja ističu da timski rad na ovim radionicama šalje snažnu poruku o slozi, međusobnom dopunjavanju, rađanju novih ideja i postizanju zajedničkih dogovora radi ostvarivanja savršenih rezultata. Pored stvaralačkog segmenta, ove aktivnosti predstavljaju prostor u kojem se uče ključne životne vrednosti – međusobno poštovanje svih članova tima, jednakost, uvažavanje i dobra organizovanost, a sve to uz kvalitetno i veoma lepo druženje koje korisnicima pruža preko potreban osećaj pripadnosti široj društvenoj zajednici.

(Pančevac)