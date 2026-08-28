Dani pančevačkog rokenrola ponovo okupljaju generacije muzičara

Četrnaesti Dani pančevačkog rokenrola biće održani 3. i 4. septembra na platou ispred Kulturnog centra Pančeva, uz nastupe bendova različitih generacija, ali i promociju novih izdanja pančevačkih rok muzičara.

Manifestaciju i ovog puta priređuje Udruženje rok muzičara Pančeva, a kako kaže kopredsednik Zoran Ilić, i ove godine vodiće se računa o tome da budu zastupljeni pančevački rok muzičari – od mladih bendova do veterana.

Prve večeri, u četvrtak 3. septembra, nastupiće „Drugo lice“, „Eho“, „Supersonik“ i „Groove Of“, dok su za petak, 4. septembar, najavljeni „Euridika“, „Sivi“, „The Greens“ i „Cenzura“.

Program obe večeri počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan.

Ovogodišnja manifestacija imaće i svojevrsni izdavački karakter, jer će poseban akcenat biti stavljen na promociju novih CD izdanja pančevačkih bendova.

Na pratećim štandovima publika će moći da se upozna sa izdanjima koja su muzičari objavili prethodnom periodu.

Među njima su „Supersonik“, „Sivi“ i „Cenzura“, koji su objavili fizička CD izdanja, dok će „Groove Of“ predstaviti elektronsko izdanje svoje muzike dostupno na internet platformama.

Zanimljivost ovogodišnjeg programa je i nastup „Euridike“, prvog potpuno ženskog benda na Danima pančevačkog rokenrola posle petnaestak godina.

Poslednji put je, prema rečima organizatora, jedan ženski sastav nastupao na ovoj manifestaciji kada je svirao bend „Vibrator u rikverc“.

Dani pančevačkog rokenrola već 15 godina (sa izuzetkom godine pandemije) čuvaju kontinuitet lokalne rok scene, povezujući muzičare različitih generacija i pružajući publici priliku da čuje kako iskusne bendove, tako i nove snage pančevačkog roka.

(Pančevac/J. Filipović)

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