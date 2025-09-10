Dani pančevačkog rokenrola ponovo spojili sve generacije

Na nedavno održanim trinaestim Danima pančevačkog rokenrola u dve

večeri nastupali bendovi iz različitih generacija i žanrova.

Oni su pokazali da ova vrsta muzike, popularne kulture, a pre svega jednog od najplemenitijih globalnih pokreta ne samo živi, već ima utočište u pripadnicima najrazličitijih starosnih dobi, od onih koji dobrano gaze osmu deceniju do još uvek golobradih tinejdžera.

Prema rečima jednog od glavnih organizatora pomenute manifestacije, kopredsednika Udruženja pančevačkih rok muzičara, kao i prekaljenog gitariste i profesora tog instrumenta Zorana Ilića, i ove godine je sleđeno oprobano pravilo koje se primenjuje već trinaest godina.

– Naša glavna ideja je da na Dane pančevačkog rokenrola pozivamo bendove počev od veterana, preko onih koji su u punoj snazi i već imaju karijeru, staž i kontinuitet, pa sve do najmlađih tinejdžera, nebrušenih bisera rokenrola, kojima su ovde neki od prvih javnih nastupa – navodi Zoran.

Prema njegovim rečima, tehničke pripreme za ovaj događaj proticale su standardnom ritmu, iako je ovog puta zbog aktuelne društvene situacije bilo i otkazivanja.

– Bez obzira na tenzije s raznih strana imali smo dva jaka dana kada je rokenrol u pitanju, a mi smo se trudili da sve što nije muzika ostavimo po strani i lično mislim da smo u tome uspeli, koliko god je to bilo teško. Moram da naglasim da smo mi doslovno udruženje građana, ni na čijem budžetu, niti smo od bilo koga ucenjeni. Jedini naš cilj bio je da promovišemo muziku i kulturu koja je prati, čija su suština sloboda, pobuna protiv nepravde, a iznad svega ljubav i tolerancija – ističe kopredsednik Udruženja pančevačkih rok muzičara.

Prvog dana u sredu, 3. septembra, najpre su nastupili muzičari najmlađe generacije: „Baštovani”, „Katarinini idoli” i „Rupertov podrum”, a nakon toga i sastavi „Mad for Cure” i „Bride side of the moon”.

Drugo veče u četvrtak, 4. septembra, počelo je s pravim veteranima ovdašnje rok scene, s grupom „200 plus”, da bi potom na red došao najmlađi bend na ovogodišnjim skupu pod nazivom „Eho”, jer su mahom svi srednjoškolci.

Ovogodišnji Dani pančevačkog rokenrola završeni su nastupima sastava „Direct drive” i „Antikora”.

(Opširnije u reportaži u narednom štampanom izdanju „Pančevca“)

(Pančevac/J. Filipović)

